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Стало известно о возможных встречах Путина в рамках ПМЭФ

Песков заявил о возможных встречах президента Путина с группами бизнесменов в рамках ПМЭФ

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) может провести встречи с группами бизнесменов. О такой возможности в преддверии открытия форума заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что в этом году на ПМЭФ Путин не будет встречаться с руководителями иностранных компаний. Тем не менее, по словам представителя Кремля, у президента России планируется довольно много встреч на предстоящем форуме.

Песков напомнил, что Путин обычно использовал площадку ПМЭФ, чтобы обсудить с иностранными бизнесменами их актуальные проблемы и запросы. По традиции, подобные мероприятия проходили в закрытом режиме, без участия журналистов.

Ранее сообщалось, что пленарное заседание ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина пройдет 17 июня.

Известно, что основной темой форума в 2022 году станет «Новый мир — новые возможности». ПМЭФ состоится в период с 15 по 18 июня.

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Анна Щербакова
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