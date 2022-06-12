Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пентагон назвал сроки освобождения ЛНР от украинской армии

WP: российские военные освободят ЛНР от украинской армии в течение нескольких недель

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Российские военные смогут взять под полный контроль территорию Луганской народной республики (ЛНР), отбив ее у соединений украинской армии в течении нескольких недель. Такие сроки освобождения назвал представитель Пентагона в беседе с газетой The Washington Post (WP).

По его словам, из-за тяжелых потерь и серьезных проблем со снабжением соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении, российские союзные силы обладают тактической и стратегической инициативой и постепенно освободят территорию ЛНР, тесня украинскую армию вокруг Лисичанска и Северодонецка.

«Украинские города Северодонецк и Лисичанск подвергаются все большему давлению и могут быть заняты российскими войсками в течение недели», — заявил представитель на условиях анонимности. Он констатировал, что занятие этих населенных пунктов будет означать промежуточную победу России на этом участке театра военных действий.

Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что мирные жители, которые ранее удерживались на территории химического завода «Азот» в Северодонецке, начали свободно выходить в более безопасные участки.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Объявлено название российского преемника «Макдоналдса»
Москвичам спрогнозировали погоду на День России
Пентагон назвал сроки освобождения ЛНР от украинской армии
Шевченко оценила седьмую защиту титула чемпионки UFC
В России выявили 3403 случая коронавируса
Названо количество взятых под контроль ДНР и ЛНР населенных пунктов
Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
Стало известно о возможных встречах Путина в рамках ПМЭФ
Названо время открытия обновленного «Макдоналдса» на Пушкинской площади
В США увидели раскол НАТО из-за спецоперации России на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.