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Мирные жители начали выходить с завода «Азот»

Посол ЛНР Мирошник сообщил, что гражданские выходят с завода «Азот» в Северодонецке

Фото: пресс-служба посла ЛНР в РФ / РИА Новости

Мирные жители начали выходить с химического завода «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Как рассказал Мирошник, гражданские выходят через вторую проходную, которая не контролируется украинскими силами. «Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», — добавил он. При этом украинские военные удерживают несколько зданий в районе первой проходной, где возникают периодические перестрелки.

По словам посла, в заложниках у украинских военных могут находиться несколько сотен мирных жителей. «По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ», — заверил Мирошник. Он также написал, что союзные войска готовят транспорт для эвакуации.

Ситуация на «Азоте»

Днем 11 июня сообщалось, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированные на «Азоте», выдвинули требования перед выходом с территории предприятия. В частности, они потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. По информации источника РИА Новости, на комбинате оставались еще около 300 военнослужащих, а все направления для выхода с территории были отрезаны.

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До этого Мирошник рассказал, что на заводе заблокированы около 300-400 украинских военных, которые находятся в основном возле первой проходной. Там же могут находиться до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов. При этом, по словам посла, с украинскими солдатами на комбинате налажен контакт. Военным гарантировали жизнь и адекватное отношение в соответствии со всеми требованиями. Условием остается лишь вывод заложников и прекращение сопротивления.

≈ 500 мирных жителей

могут оставаться на заводе «Азот»

О том, что военные ВСУ попали в окружение на химическом заводе «Азот» под Северодонецком, стало известно 10 июня. Мирошник заявлял, что на контакт с Народной милицией и российскими военными пытались выйти отдельные военнослужащие.

«Азовсталь»

Похожая ситуация сложилась ранее на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. 20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Уточнялось, что подземные сооружения комбината, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ.

2439украинских военных

сдались в плен на заводе «Азовсталь»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что сдавшихся в плен на заводе украинских военных неизбежно ждет трибунал. «Я считаю, что справедливость должна быть восстановлена», — подчеркнул он.

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Позже командир добровольческого батальона «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба предупредил о риске появления новой «Азовстали». По его мнению, таким местом может стать Авдеевский коксохимический завод, который находится в населенном пункте Авдеевка на подконтрольной Киеву территории.

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Марина Совина
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