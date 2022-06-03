В ДНР предупредили о риске появления новой «Азовстали»

Командир ополченцев Авидзба заявил, что Авдеевский завод может стать второй «Азовсталью»

Командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой народной республики (ДНР) Ахра Авидзба предупредил о риске появления новой «Азовстали». Предприятием, где могут занять позиции украинские военные, может стать Авдеевский коксохимический завод, который находится в населенном пункте Авдеевка на подконтрольной Киеву территории, передает РИА Новости.

Ополченец подчеркнул, что военнослужащим дадут определенный срок, чтобы покинуть территорию и сдаться, после того, как он выйдет, их не будут ждать.

«Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Если они не уйдут, они там и останутся», — заявил Авидзба.

Российские войска заняли «Азовсталь» 20 мая. Как сообщили в Минобороны, в общей сложности с 16 по 20 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 представителей украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. 31 мая глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что при осмотре подземных коммуникаций мариупольского завода «Азовсталь» обнаружили несколько «заблудившихся» солдат ВСУ.

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