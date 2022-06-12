Минобороны сообщило об уничтожении украинских ЗРК «Бук-М1»

Минобороны России сообщило об уничтоженных украинских ЗРК «Бук-М1»

За прошедшие сутки воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточными ракетами уничтожили украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М1» и радиолокационную станцию (РЛС) контроля воздушного пространства, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили радиолокатор С-300 и две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО). Ракетами воздушного базирования были поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Конашенкова, объекты были уничтожены в районах населенного пункта Барвенково в Харьковской области, Славянска Донецкой народной республики (ДНР), недалеко от Кривого Рога, а также в районах Звановка Луганской народной республики (ЛНР) и Закотное ДНР.

Кроме того, российским истребителям удалось сбить два украинских штурмовика Су-25 в районах Райгородок и Черкасское ДНР. Кроме того, по словам Конашенкова, российским военным удалось уничтожить восемь беспилотников ВСУ.