Минобороны доложило о сбитых украинских штурмовиках Су-25 в ДНР

МО РФ доложило о двух сбитых российскими истребителями украинских штурмовиках Су-25 в ДНР

За прошедшие сутки российским истребителям удалось сбить два украинских штурмовика Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом доложил журналистам в воскресенье, 12 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что украинские Су-25 были сбиты в районах Райгородок и Черкасское. Кроме того, по словам Конашенкова, российским военным удалось уничтожить восемь беспилотников ВСУ.

Также российская авиация за сутки уничтожила три пункта управления ВСУ и более 150 солдат, пояснили в Минобороны.

Российской противоздушной обороне (ПВО) удалось перехватить две ракеты комплекса «Точки-У» и три снаряда «Ураган» над населенными пунктами ДНР, Харьковской и Херсонской областей, указал Конашенков.