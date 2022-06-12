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Microsoft назвала выход обновления для Windows ошибкой

Microsoft: выход обновления Windows для старых ПК произошел по ошибке

Фото: Alexander Sayganov / Reuters

В Microsoft заявили, что выпустили обновление Windows для всех желающих по ошибке. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обратили внимание на сообщения в Twitter-аккаунте Windows Insider — одном из официальных каналов Microsoft. В нем специалисты ответили на замечания пользователей о том, что актуальная бета-версия Windows 11 стала доступна на многих устаревших ПК — несмотря на технические ограничения.

Инженеры корпорации назвали выход апдейта незапланированныи и заметили, что это произошло по ошибке. «Это баг, и наша команда сейчас занимается исправлением. Спасибо за уведомление», — ответили одному из пользователей специалисты группы поддержки. Другому владельцу компьютера в компании заявили, что системные требования актуальной операционной системы не изменились.

Авторы медиа отметили, что многих пользователей разочаровал такой ответ службы поддержки. По их словам, было бы правильнее, если бы Microsoft разрешила устанавливать свою ОС на компьютеры всех желающих.

В начале июня пользователи старых компьютеров рассказали, что Microsoft предложила обновить свою ОС до Windows 11 версии 22H2. Энтузиасты предположили, что Microsoft могла смягчить часть системных требований операционной системы.

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Андрей Ставицкий
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