Слуцкий: на Западе нет политиков, которые смогли бы достойно вести диалог во имя мира

На Западе больше нет политиков, которые смогли бы достойно вести диалог во время мира подобно экс-президенту Соединенных Штатов Джону Кеннеди. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

«Измельчал интеллектуально политический бомонд на Западе, нет там больше личностей масштаба Кеннеди, которые смогли бы достойно вести диалог во имя общего мира на планете», — прокомментировал политик заявление экс-главы МИД Польши, депутата Европарламента Радослава Сикорского с призывом передать Украине ядерное оружие.

Подобные заявления создают угрозу европейской безопасности, а также могут вновь поставить мир «на порог ядерного кризиса», отметил политик. Он также подчеркнул, что спецоперация России на Украине является следствием «устремлений русофобов всех мастей, расширения НАТО на восток и попыток создать на украинской территории антироссийский плацдарм».

О том, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, Сикорский заявил ранее 12 июня. Как объяснил депутат, западные страны получили это право после того, как Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Россией, США, Великобританией и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.