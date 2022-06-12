В Китае заявили об отсутствии военной помощи России

Министр обороны Китая Вэй: Пекин никогда не предоставлял материальной помощи России

Китай не предоставлял материальную помощь России. Об этом заявил член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, передает ТАСС.

Он уточнил, что с начала спецоперации на Украине Пекин не «никогда не оказывал никакой материальной поддержки».

10 июня официальный представитель минобороны Китая У Цянь пообещал, что КНР даст отпор в случае использования ситуации на Украине для нанесения вреда азиатской стране. Он указал, что Пекин по украинскому вопросу всегда придерживался объективной и справедливой позиции, а также принимал активные усилия для содействия миру и продвижения переговоров

2 июня бойцы спецподразделения «Ахмат» захватили миномет Type 63 китайского производства на украинских позициях в районе Северодонецка. Такие ротные минометы калибра 60 миллиметров поступили на вооружение в 1963 году.