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Михалков заявил об ошибочных прогнозах Запада насчет Путина

Михалков заявил, что Запад ошибся с прогнозами о Путине как о договороспособном чиновнике

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

На Западе ошиблись с прогнозами о президенте России Владимире Путине как о договороспособном, выполняющем чужие желания чиновнике. Об этом заявил советский и российский кинорежиссер Никита Михалков на награждении в Кремле Героев Труда и лауреатов государственных премий, трансляцию которой в воскресенье, 12 июня, ведет RT.

По мнению Михалкова, глава государства «раздражает западных партнеров». «Вы очень раздражаете тех, кто 20 с лишним лет назад думал, что в Кремль пришел послушный, договороспособный, выполняющий чужие желания чиновник. Господь управил так, что они ошиблись», — сказал кинорежиссер, обращаясь к Путину.

Сейчас на Донбассе рождается новая Россия, новая элита, подчеркнул Михалков.

Накануне Владимир Путин поздравил граждан с Днем России и призвал российское общество к сплоченности и патриотизму.

Президент напомнил россиянам о заслугах Императора Всероссийского Петра I. Президент упомянул о 350-летии со дня рождения российского монарха и о его успехах в государственном реформировании армии, флота, образования и здравоохранения.

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Анна Щербакова
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