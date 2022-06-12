Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем России и призвал российское общество к сплоченности и патриотизму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России и сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными», — убежден президент.

Глава государства также напомнил россиянам о заслугах Императора Всероссийского Петра I. Президент упомянул о 350-летии со дня рождения российского монарха и о его успехах в государственном реформировании армии, флота, образования и здравоохранения.

Ранее пресс-служба МИД России поздравила граждан и опубликовала картинку в честь Дня России. На ней изображены шлемы, которые использовались вражескими захватническими армиями разных эпох. Над головными уборами размещена надпись «Мы вежливо просили их не расширяться на Восток».