В порту Судана утонули 16 тысяч овец

В суданском порту Суакин из-за перегруза затонуло судно, на котором были 16 тысяч овец

В суданском порту Суакин на побережье Красного моря затонуло судно, на которым находились 16 тысяч овец, сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Судно BADR 1, на которое были погружены 15 800 овец для отправки в Саудовскую Аравию, затонуло у пристани», — сказано в сообщении. Экипаж судна спасся.

По данным телеканала, причиной трагического инцидента стал перегруз: изначально максимальный тоннаж скотовоза был рассчитан на 9 тысяч животных, а после модификации — на 12 тысяч. Живой груз готовили к отправке в Саудовскую Аравию в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения).

Власти порта уже заявили о серьезной экологической угрозе для Красного моря из-за массовой гибели скота.

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