Стихийное кладбище домашних животных в московском пруду попало на видео

В пруду парка Братцево в Москве нашли десятки мертвых кошек и собак

Жители московского района Тушино обнаружили в пруду парка Братцево десятки трупов кошек и собак. Фото и видео с телами домашних животных они выложили в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, что поверхность водоема покрыта мертвыми кошками и собаками разной степени разложения. По словам девушки, сделавшей находку, в воде есть как скелеты, так и более свежие трупы.

Пока неизвестно, по какой причине мертвые животные оказались в пруду. По информации Telegram-канала «Москва 24», сейчас на стихийном кладбище работают сотрудники полиции и ветеринарные врачи.

Ранее жители Южно-Сахалинска сообщили, что неизвестные жестоко убили несколько бездомных собак. По словам горожан, у найденных ими дворняг была содрана кожа и связаны лапы.