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Митрополит Иларион объяснил свое отстранение от руководящей должности в РПЦ

Митрополит Иларион заявил, что его отстранение связано с нынешней политической ситуацией
Митрополит Иларион

Митрополит Иларион . Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Бывший глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Иларион объяснил свое отстранение от должности. Его слова приводит ТАСС.

Митрополит отметил, что не знает «многих деталей», но решение не связано с «недостатками» в работе ОВЦС или других церковных структур. По его словам, ему сообщили, что этого требует нынешняя общественно-политическая ситуация.

«Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в кювет, машина бы моя перевернулась и взорвалась», — отметил священнослужитель.

Иларион призвал не драматизировать ситуацию, так как «в жизни каждого священнослужителя могут быть и взлеты, и падения». Он добавил, что никогда не искал «высоких назначений» и не намерен «скорбеть от того, что их лишился».

Ранее синод Русской православной церкви освободил митрополита Илариона от руководства отделом внешних церковных связей. Кроме должности председателя Отдела, Илариона освободили от обязанностей постоянного члена Синода РПЦ и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры. Его назначили управляющим Будапештско-Венгерской епархией и, соответственно, митрополитом Будапештским и Венгерским.

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Марина Совина
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