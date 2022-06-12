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В США предсказали Западу потери в случае дальнейшего укрепления рубля

Обозреватель NI де Верну спрогнозировал, что укрепление рубля приведет к затратам Запада

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Обозреватель американского издания National Interest Аксель де Верну предсказал Западу потери в случае дальнейшего укрепления рубля. По его прогнозу, такая ситуация приведет к дополнительным затратам западных стран при покупке российских энергоресурсов.

По мнению де Верну, причиной укрепления рубля стало решение президента России Владимира Путина принимать плату за газ в национальной валюте. «Бремя, которое свалилось на плечи Запада, вынужденного согласиться с системой Путина, будет становиться все более болезненным», — спрогнозировал он.

В случае, если рубль продолжит укрепляться в предстоящие месяцы, западным странам придется нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за энергоресурсы, считает специалист. По его словам, это повысит спрос на российскую валюту в мире и покажет, что санкции против России неэффективны.

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Марина Совина
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