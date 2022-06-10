Курс рубля ускорил рост после снижения ключевой ставки ЦБ

Решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 9,5 процента не повлияло на динамику рубля. Курс российской валюты только ускорил рост, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 14:33 доллар торгуется на уровне 56,95 рубля, а евро — 60,34 рубля. Обе валюты потеряли более чем по четыре процента с начала основной сессии.

В условиях рыночной экономики снижение ставки, как правило, приводит к ослаблению национальной валюты. Однако в случае административных ограничений на операции с валютой или других значимых факторов этот параметр может иметь меньшее влияние.

Для рубля основным обстоятельством, влияющим на курс, остается значительный торговый профицит, в результате которого предложение долларов на бирже значительно превышает спрос. В последние месяцы власти пытаются отыскать способ ослабить рубль, чтобы помочь экспортерам и снизить риски для бюджета, но решение пока не найдено.

Нынешнее укрепление происходит на фоне введения рядом банков заградительных комиссий на валютные счета. В условиях, когда, согласно нормативам ЦБ, возможность снятия наличной валюты ограничена, такая ситуация фактически лишает смысла покупку долларов и евро физическими лицами на бирже.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об отмене обязательной продажи валютной выручки экспортерами, перепоручив решать вопрос правительственной комиссии. Та, в свою очередь, на следующий день объявила об отмене всех обязательств.