Путин отменил требование по продаже половины валютной выручки

Президент Путин отменил требование по продаже экспортерами 50% валютной выручки

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором отменяется требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Теперь долю продажи должна будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Речь идет о требованиях, которые исходно предъявили к российским компаниям-экспортерам в конце февраля, на фоне резкого ослабления курса рубля после начала военной операции на Украине. Изначально речь шла о 80 процентах, однако в конце мая, на фоне начавшегося укрепления национальной валюты, долю снизили до 50 процентов.

Сроки продажи тоже были увеличены — до 120 дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках. В период с 28 февраля 2022 года срок продажи составлял три дня, после чего он был увеличен до 60.

Требования смягчают на фоне продолжающегося укрепления курса рубля, который невыгоден для российских экспортеров и бюджета страны. Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, при настолько крепком рубле российская продукция становится неконкурентоспособна на мировом рынке. 9 июня доллар опускается ниже отметки в 58 рублей.