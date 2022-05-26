Центробанк разрешил компаниям придержать доллары и евро

Центробанк России увеличил сроки обязательной продажи валютной выручки до 120 дней

Совет директоров Центробанка России увеличил сроки обязательной продажи валютной выручки в два раза — с 60 до 120 дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В период с 28 февраля 2022 года срок продажи составлял три дня, после чего он был увеличен до 60. Дополнительно придержать доллары и евро ЦБ разрешил компаниям для того, чтобы у них было больше возможностей управлять валютной ликвидностью.

Это решение принято в контексте борьбы с чрезмерным укреплением рубля, которое угрожает федеральному бюджету. В последнюю неделю российские власти стараются приложить максимум усилий, чтобы не допустить ухода доллара ниже критической отметки.

В понедельник, 23 мая, президент страны Владимир Путин подписал указ о снижении размера обязательной продажи валютной выручки с 80 до 50 процентов. В четверг, 26 мая, Центробанк опустил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11 процентов. До этого регулятор разрешил неограниченно продавать гражданам валюту, за исключением долларов и евро, а также анонсировал возобновление коротких продаж на Московской бирже.

По итогам этих действий рубль ослабел на десять процентов за сутки. На закрытии биржи доллар стоил 65,26 рубля, а евро — 68 рублей.