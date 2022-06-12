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У москвича взорвался самогонный аппарат в квартире

В московской квартире взорвался самогонный аппарат, один человек пострадал

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В квартире жилого дома на востоке Москвы взорвался самогонный аппарат. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Буженинова, 22. В итоге есть один пострадавший — хозяин квартиры. У него врачи скорой помощи зафиксировали ожоги и незначительные раны.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают спасатели.

В апреле также стало известно, что в Рязани в доме взорвался самогонный аппарат. При взрыве в российском регионе пострадали два ребенка шести и четырех лет, а также женщина 30 лет. Предварительно, это произошло из-за разгерметизации самогонного аппарата.

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Варвара Кошечкина
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