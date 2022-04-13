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В российском регионе взорвался самогонный аппарат

При взрыве самогонного аппарата в Рязани пострадали два ребенка и женщина

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Рязани в доме на улице Интернациональная взорвался самогонный аппарат. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его словам, при взрыве в российском регионе пострадали два ребенка шести и четырех лет, а также женщина тридцати лет. Предварительно, взрыв произошел из-за разгерметизации самогонного аппарата.

17 февраля в городе Южноуральск Челябинской области в жилом доме также взорвался самогонный аппарат. Пострадал 15-летний подросток, его доставили в больницу с ожогами тела горючей жидкостью и паром. Взрывной волной выбило межкомнатные двери и входную дверь в квартиру.

Летом в больницу из-за взрыва самогонного аппарата в Башкирии попали двое россиян. Тогда на кухне одной из квартир произошел хлопок паров спирта самогонного аппарата, из-за чего в помещении произошло обрушение штукатурки, разрушилась балконная рама, разбилось стекло, повредились межкомнатные и входная двери.

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Анастасия Шейкина
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