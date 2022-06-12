Генерал-полковник Лапин раскрыл тайный смысл символа «О» для российской армии

Генерал-полковник Александр Лапин, командующий известной группировкой «О», на вручении наград раскрыл тайный смысл еще одного символа российской армии. Об этом сообщает портал «Русская весна».

Он объяснил, что символ «О» является знаком привилегией тех, кто смело ходит в атаку и громит врага. Между тем, подчеркнул Лапин, только одержав победу, можно с честью вернуться на Родину. Другого пути у настоящего бойца за Родину нет, «иначе грядет катастрофа», пояснил российский генерал-полковник.

В марте Минобороны России объяснило букву Z на российской технике значением «За победу». В ведомстве отметили, что литера V значит «Силу в правде» и «Задача будет выполнена».

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал «Ленте.ру», что знак, скорее всего, имеет тактическую функцию и не нужен для распознавания техники в бою.