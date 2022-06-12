Аналитик предрек ценовую войну Европы и Азии за СПГ

Аналитик Колобанов заявил, что Европе придется вести ценовую войну с Азией за СПГ

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов предрек ценовую войну Европы и Азии за сжиженный природный газ (СПГ). Его слова передает РИА Новости.

По мнению аналитика, на данный момент, во время закачки газа в подземные хранилища, Европа может столкнуться с двумя проблемами: непредсказуемой погодой и конкуренцией за СПГ с Азией. «Рынок сжиженного газа работает в основном на средне- и долгосрочных контрактах. И поставщики не заинтересованы их расторгать: для них важна репутация надежного партнера», — отметил он.

Как пояснил Колобанов, объем СПГ, который доступен к поставке по споту или краткосрочным контрактам, составляет около 190 миллиардов кубометров в регазифицированном виде. Это не так много, поэтому за эти объемы ожидается ценовая война с Азией, которая, в свою очередь, восстанавливает экономику после пандемии.

Однако наиболее вероятно, что помешать европейцам может непредсказуемая погода. Так, на потребление газа действуют два основных фактора. Это жара, увеличивающая потребление электричества для кондиционирования воздуха, и ветер, от которого зависит выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Поэтому в безветренную и жаркую погоду повышается спрос на газовую генерацию.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщало, что стоимость фрахта танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) достигла десятилетнего рекорда. Так, фрахт СПГ-танкера обходился в 120 тысяч долларов в день, что на 50 процентов больше, чем в прошлом году.