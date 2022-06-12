Шри-Ланка допустила возможность импорта нефти из России

Премьер Шри-Ланки рассматривают возможность поставок российской нефти

Власти Шри-Ланки рассматривают возможность поставок российской нефти. Об этом агентству Associated Press заявил премьер-министр островного государства Ранил Викрамасингхе.

Он объяснил, что Коломбо может пойти на такой шаг из-за тяжелого экономического кризиса в стране. При этом основными поставщиками энергоносителей Шри-Ланка рассматривает страны Персидского залива. Если же договориться о поставках с ними не получится, «возможно, придется снова обратиться к России», заявил политик.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник близкий к министерству энергетики Шри-Ланки сообщал, что страна получила партию российской нефти для переработки в нефтепродукты. По словам собеседника агентства, российская нефть должна поступить на нефтеперерабатывающий завод компании Ceylon Petroleum Corp. Отмечается, что это закупка, сделанная частным образом, а не помощь по государственной линии.

Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом за всю независимую историю страны. Запасы топлива настолько малы, что правительство приказало гражданам не стоять в очередях за бензином на заправочных станциях. Страна пытается найти наличные деньги, чтобы заплатить за нефть, которая находится на танкерах у ее побережья.