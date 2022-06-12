Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Шри-Ланка допустила возможность импорта нефти из России

Премьер Шри-Ланки рассматривают возможность поставок российской нефти

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Шри-Ланки рассматривают возможность поставок российской нефти. Об этом агентству Associated Press заявил премьер-министр островного государства Ранил Викрамасингхе.

Он объяснил, что Коломбо может пойти на такой шаг из-за тяжелого экономического кризиса в стране. При этом основными поставщиками энергоносителей Шри-Ланка рассматривает страны Персидского залива. Если же договориться о поставках с ними не получится, «возможно, придется снова обратиться к России», заявил политик.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник близкий к министерству энергетики Шри-Ланки сообщал, что страна получила партию российской нефти для переработки в нефтепродукты. По словам собеседника агентства, российская нефть должна поступить на нефтеперерабатывающий завод компании Ceylon Petroleum Corp. Отмечается, что это закупка, сделанная частным образом, а не помощь по государственной линии.

Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом за всю независимую историю страны. Запасы топлива настолько малы, что правительство приказало гражданам не стоять в очередях за бензином на заправочных станциях. Страна пытается найти наличные деньги, чтобы заплатить за нефть, которая находится на танкерах у ее побережья.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Киссинджер призвал «найти место» для России после конфликта на Украине
Клуб Кучерова и Василевского в третий раз подряд вышел в финал Кубка Стэнли
Финансист назвала главный минус покупки жилья без первоначального взноса
Названа причина взрыва в Бердянске
В Бердянске произошел теракт
Шевченко в седьмой раз защитила чемпионский титул UFC
Рогозин зачитал стихотворение из «Брата 2» на фоне «Сармата»
На шахте в Якутии произошло задымление
Известные московские музыканты назвали основную проблему звездной болезни
Итальянский социолог призвал Запад пойти на территориальные уступки России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.