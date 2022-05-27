Танкер с российской нефтью прибыл в Шри-Ланку

Шри-Ланка получила 89 тысяч тонн сырой российской нефти, закупленной частным образом

Шри-Ланка получила партию российской нефти для переработки в нефтепродукты. Танкер с топливом прибыл в порт островного государства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник близкий к министерству энергетики Шри-Ланки.

По словам собеседника агентства, российская нефть должна поступить на нефтеперерабатывающий завод компании Ceylon Petroleum Corp. в деревне Сапугасканде в субботу, 28 мая. Отмечается, что это закупка, сделанная частным образом, а не помощь по государственной линии. Источник также добавил, что ранее Шри-Ланка официально обращалась к России с просьбой помочь, поскольку островное государство испытывает сильную нехватку нефтепродуктов.

Издание News First уточняло, что танкер Nissos Delos, перевозящий 89 тысяч тонн сырой российской нефти, прибыл в столицу страны Коломбо. Судно доставило топливо сорта Siberian Light, заказанное 25 апреля. В издании отметили со ссылкой на представителей нефтеперерабатывающего завода, закрытого 20 мая из-за отсутствия сырья, что партия позволит им производить 1000 тонн керосина ежедневно в течение двух недель.

Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом за всю независимую историю страны. Запасы топлива настолько малы, что правительство приказало гражданам не стоять в очередях за бензином на заправочных станциях. Страна пытается найти наличные деньги, чтобы заплатить за нефть, которая находится на танкерах у ее побережья.

В апреле Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу на сумму в 51 миллиард долларов из-за того, что у властей страны закончилась валюта. Министр финансов страны Али Сабри обратился за помощью к Международному валютному фонду (МВФ) на фоне растущего дефицита еды, топлива и медикаментов.