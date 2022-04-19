Объявившая дефолт страна попросила о помощи из-за нехватки еды

Объявившая дефолт Шри-Ланка обратилась за помощью к МВФ

На Шри-Ланке, ранее объявившей о дефолте, растет дефицит еды, топлива и медикаментов, в результате чего министр финансов страны Али Сабри обратился за помощью к Международному валютному фонду (МВФ), сообщает Bloomberg.

В заявлении правительства сказано, что министерство финансов просит предоставить инструменты для ускоренного финансирования (Rapid Financing Instrument, или RFI). Несмотря на то, что запрос выходит за рамки стандартных обстоятельств для выдачи такого кредита, он был принят к рассмотрению. В рамках RFI страны могут получить финансовую помощь МВФ для поддержки своего платежного баланса без предоставления полноценной экономической программы. По условиям RFI, государства-члены МВФ могут получить средства в размере до 50 процентов своей доли в капитале организации. В случае Шри-Ланки выплата может составить до 395 миллионов долларов.

Островному государству в 2022 году понадобится дополнительно привлечь до четырех миллиардов долларов, чтобы иметь возможность закупать необходимые товары и расплатиться по взятым кредитам. По данным Bloomberg, в текущем году Шри-Ланка должна вернуть своим кредиторам 8,6 миллиарда долларов, включая 1,03 миллиарда в июле 2022 года. В краткосрочной перспективе кредит от МВФ поможет стабилизировать ситуацию, однако для более значительного привлечения финансов властям нужно разработать план погашения задолженности.

Крупнейший кризис с момента объявления страной своей независимости затронул все отрасли. Наиболее серьезный удар по экономике государства нанесла пандемия коронавируса, практически лишив Шри-Ланку доходов от туризма. После резкого роста роста цен на сырье в мире страна оказалась в еще более тяжелой ситуации — валютные резервы сократились до минимума, показатель инфляции стал самым большим среди остальных азиатских стран.

Дефолт по внешнему долгу на сумму в 51 миллиард долларов Шри-Ланка в середине апреля объявила из-за того, что у властей страны закончилась валюта. Министерство финансов посчитало меру последним способом предотвратить ухудшение финансового положения в государстве.