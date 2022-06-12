Сын Королевой и Тарзана оказался в хрущевке

Сын певицы Королевой и стриптизера Тарзана переехал из родительского дома в хрущевку

Архип Глушко, сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), переехал из трехэтажного родительского дома в хрущевку вместе со своей возлюбленной. Об этом российская артистка рассказала в интервью НТВ.

Певица отметила, что сейчас ее сын оказался в пятиэтажном доме, где нет лифта. По мнению Королевой, вся ситуация показывает детям, что жизнь бывает очень разной.

Архип Глушко съехал бы от родителей раньше, если бы не пандемия коронавируса, уточнила артистка. По ее словам, за новое жилье они с мужем платят 35 тысяч рублей арендной платы. Кроме того, Королева и Тарзан приобрели мебель, посуду и другие вещи для пары.

«Он парень понимающий и знает: чтобы содержать семью, нужно зарабатывать, а чтобы зарабатывать, надо выучиться», — пояснила певица.

В мае артистка опровергла слухи о разрыве с мужем Сергеем Глушко. Королева показала в соцсетях поклонникам семейное фото с супругом, вместе с которым она провела День Победы. Отмечается, что пара состоит в браке уже почти 20 лет, у них родился сын Архип.