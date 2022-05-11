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Наташа Королева опровергла разрыв с Тарзаном

Певица Наташа Королева опровергла слухи о разрыве с мужем Сергеем Глушко

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Наташа Королева опровергла слухи о разрыве с мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. Артистка опубликовала соответствующее фото на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Королева выложила семейное фото с супругом, вместе с которым она провела День Победы. Отмечается, что пара в находится браке уже почти 20 лет, у них родился сын Архип.

В сентябре 2021 года пользователи сети вычислили, что российская артистка Наташа Королева солгала о происхождении своей якобы внебрачной дочери. По данным Telegram-канала «НеМалахов», за свою дочь Королева выдала сына подруги-косметолога из США Александры Петрич. Кадры с ребенком на руках, которые певица предъявила как главные доказательства материнства, на самом деле были сделаны годом ранее.

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Сергей Равин
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