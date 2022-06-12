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Путин присвоил звание Героя России уроженцу Тувы

Путин присвоил звание Героя России уроженцу Тувы, старшему сержанту Мергену Донгаку

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Уроженец Тувы, старший сержант 55 отдельной мотострелковой бригады Мерген Донгак стал Героем России. О награждении сообщил зампред Госдумы Шолбан Кара-оол в личном Telegram-канале.

«Указом президента России [Владимира Путина] за номером 361 от 09.06.2022 года присвоено звание Героя России моему земляку, разведчику, старшему сержанту Донгак! Гордость переполняет душу! Поздравляю!» — говорится в сообщении политика.

Ранее Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым согласился присвоить звание Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, получившему ранение в ходе спецоперации на Украине. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей», — рассказал Цыденов.

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Дмитрий Сотак
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