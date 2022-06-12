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В НАТО допустили возможность территориальных уступок Украины при одном условии

Генсек НАТО Столтенберг допустил возможность территориальных уступок Украины ради мира

Фото: Leah Millis / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок Украины при одном условии. Он заявил, что мир в стране возможен, вопрос лишь в том, чего он будет стоить Киеву. По его словам, именно поэтому альянс помогает государству — чтобы оно заплатило наименьшую цену. Об этом сообщает ТАСС.

«НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», — уточнил он, добавив, что военные Североатлантического альянса не участвуют в конфликте.

Столтенберг также заметил, что НАТО не хочет эскалации боевых действий за пределами Украины, поэтому ее солдаты никогда не заходили на территорию страны и «отказали украинцам в создании бесполетной зоны».

Ранее в начале июня Генсек НАТО заявил, что альянс отказывается диктовать Украине условия для переговоров с Россией и не будет указывать Киеву, на что страна должна соглашаться.

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Варвара Кошечкина
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