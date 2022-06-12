В НАТО допустили возможность территориальных уступок Украины при одном условии

Генсек НАТО Столтенберг допустил возможность территориальных уступок Украины ради мира

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок Украины при одном условии. Он заявил, что мир в стране возможен, вопрос лишь в том, чего он будет стоить Киеву. По его словам, именно поэтому альянс помогает государству — чтобы оно заплатило наименьшую цену. Об этом сообщает ТАСС.

«НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», — уточнил он, добавив, что военные Североатлантического альянса не участвуют в конфликте.

Столтенберг также заметил, что НАТО не хочет эскалации боевых действий за пределами Украины, поэтому ее солдаты никогда не заходили на территорию страны и «отказали украинцам в создании бесполетной зоны».

Ранее в начале июня Генсек НАТО заявил, что альянс отказывается диктовать Украине условия для переговоров с Россией и не будет указывать Киеву, на что страна должна соглашаться.