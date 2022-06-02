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НАТО отказалось диктовать Украине условия для переговоров с Россией

Столтенберг заявил, что НАТО не будет диктовать Украине условия для переговоров с Россией

Фото: Pixabay

НАТО отказывается диктовать Украине условия для переговоров с Россией и не будет указывать Киеву, на что страна должна соглашаться. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его слова приводит РИА Новости.

«Мы не должны решать или иметь решающее мнение по тому, что украинцы должны принимать, что нет. Мы должны помогать им осуществлять свое право на самооборону», — подчеркнул генсек по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Он указал, что доверяет властям Украины, которые должны сами принимать сложные решения. Столтенберг добавил, что конфликты всегда заканчиваются за столом переговоров, однако их итоги зависят от происходящего «на земле».

Генеральный секретарь заключил, что НАТО должно помогать украинцам, чтобы они «достигли лучшего возможного результата в этом конфликте».

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Организация Североатлантического договора планирует и дальше придерживаться позиции невмешательства в конфликт на Украине.

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Марина Совина
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