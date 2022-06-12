Треть членов ВТО пообещала способствовать экспорту украинских товаров

Представитель США Тай: 50 членов ВТО пообещали способствовать экспорту украинских товаров

Пятьдесят членов Всемирной торговой организации (ВТО) подписали совместное заявление в поддержку Украины, пообещав способствовать экспорту из страны. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте торгового представителя США Кэтрин Тай.

«Мы будем стремиться поддерживать Украину и способствовать ее экспорту», — говорится в документе.

В тексте уточняется, что по итогам встречи в Женеве 50 членов организации подтвердили поддержку Украине, отметив, что события вокруг страны оказывают разрушительное воздействие на возможности страны в торговле и представляют угрозу для поставок на рынки украинских товаров.

«Разрушение значительной части транспортной инфраструктуры Украины, включая дороги, мосты, порты и железные дороги, существенно снижает способность Украины производить, экспортировать и импортировать. Мы подчеркиваем важность сохранения открытых и предсказуемых рынков и торговой возможностей Украины», — отмечается в заявлении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последствия российской военной специальной операции на Украине усугубили ряд проблем Западного полушария и повлияли на экономику его стран. Как уточнил дипломат, из-за кризиса на Украине выросла стоимость топлива, удобрений, продуктов питания, для производителей усложнился экспорт своих товаров. По словам госсекретаря, эти факторы накладываются на другие проблемы в регионе: усиливающийся климатический кризис, рост случаев насилия, отсутствие безопасности, системная коррупция.