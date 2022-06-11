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Блинкен заявил о проблемах в экономике Западного полушария из-за Украины

Госсекретарь США Блинкен заявил, что кризис на Украине усугубил ряд проблем Запада

Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Последствия российской военной специальной операции на Украине усугубили ряд проблем Западного полушария и повлияли на экономику его стран, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию в Лос-Анджелесе.

Как уточнил дипломат, из-за кризиса на Украине выросла стоимость топлива, удобрений, продуктов питания, для производителей усложнился экспорт своих товаров. По словам госсекретаря, эти факторы накладываются на давние проблемы в регионе, среди которых усиливающийся климатический кризис, рост случаев насилия, отсутствие безопасности, системная коррупция.

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«Все эти факторы заставляют людей в рекордных количествах покидать свои страны в поисках мест, где у них больше шансов обеспечить себя и своих близких», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что по итогам мая годовая инфляция в США неожиданно разогналась до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года.

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Марина Совина
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