Годовая инфляция в США разогналась до максимума с 1981 года в 8,6 процента

По итогам мая годовая инфляция в США неожиданно разогналась до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального бюро статистики труда США.

Потребительские цены выросли на один процент в мае с учетом сезонных колебаний после повышения на 0,3 процента в апреле. Больше всего инфляция ударила по секторам недвижимости, транспорта и продовольствия. В частности, стоимость энергоносителей увеличилась на 34,6 процента за 2022 года — максимальный годовой рост с 2005 года.

Администрация президента США Джо Байдена называет инфляцию «подорожанием [президента России Владимира] Путина», отмечая, что беспрецедентное повышение цен в стране стало последствием украинского кризиса. В свою очередь, Владимир Путин считает, что рост цен в Штатах объясняется «непродуманными действиями» властей страны, а не военной операцией России.

В условиях обострившегося глобального кризиса на фоне ситуации на Украине многие страны мира столкнулись с рекордным за десятилетия ростом цен. Инфляция в Великобритании стала максимальной за 40 лет, достигнув уровня в 9,1 процента. С резким скачком цен пытается справиться и крупнейшая экономика Европы — в Германии инфляция составила 7,9 процента. В то же время экономическая ситуация в Турции ухудшается с каждым днем — курс лиры продолжает падать, а годовая инфляция разогналась до 73,5 процента и стала максимальной за 24 года.