Военный эксперт объяснил решение Зеленского направить тероборону на фронт

Военный эксперт Литовкин объяснил, почему Зеленский решил направить тероборону на фронт

Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил решение президента Украины Владимира Зеленского направить служащих территориальной обороны на фронт в беседе с газетой «Известия».

По мнению Литовкина, тероборона должна представлять собой запасные подразделения. «Сейчас они окажутся в незнакомом районе, без подготовки, без экипажа. Они представляют собой по большому счету пушечное мясо», — констатировал он.

Эксперт подчеркнул, что боеготовность этих формирований скорее условна. По его словам, в нынешних военных условиях и без соответствующих тренировок служащим будет тяжело. Кроме того, данный указ свидетельствует о том, что у Украины заканчивается боеспособный резерв.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий отправлять военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны в зону боевых действий, 11 июня. До этого бойцы теробороны могли выполнять задачи лишь в пределах закрепленной за ними территориальной общины.