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Военный эксперт объяснил решение Зеленского направить тероборону на фронт

Военный эксперт Литовкин объяснил, почему Зеленский решил направить тероборону на фронт
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andy Buchanan / Reuters

Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил решение президента Украины Владимира Зеленского направить служащих территориальной обороны на фронт в беседе с газетой «Известия».

По мнению Литовкина, тероборона должна представлять собой запасные подразделения. «Сейчас они окажутся в незнакомом районе, без подготовки, без экипажа. Они представляют собой по большому счету пушечное мясо», — констатировал он.

Эксперт подчеркнул, что боеготовность этих формирований скорее условна. По его словам, в нынешних военных условиях и без соответствующих тренировок служащим будет тяжело. Кроме того, данный указ свидетельствует о том, что у Украины заканчивается боеспособный резерв.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий отправлять военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны в зону боевых действий, 11 июня. До этого бойцы теробороны могли выполнять задачи лишь в пределах закрепленной за ними территориальной общины.

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Марина Совина
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