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Зеленский разрешил отправлять бойцов теробороны в зону боевых действий

Зеленский подписал закон, разрешающий отправлять бойцов теробороны в зону боевых действий

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий отправлять военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны в зону боевых действий. Об этом в субботу, 11 июня, сообщается на сайте Верховной Рады.

Соответствующий документ подписал председатель парламента Руслан Стефанчук ранее 6 мая и направил украинскому лидеру, передет ТАСС.

До этого бойцы теробороны могли выполнять задачи лишь в пределах закрепленной за ними территориальной общины. Теперь же им позволили действовать на всей территории Украины.

11 июня бывший участник теробороны Херсона Олег Богун, которого задержали при попытке продажи оружия, призвал бывших сослуживцев сдаться и начать сотрудничать с Россией.

«Сдайте оружие, сдайтесь сами и все будет нормально. Никто вас не тронет и не обидит», — заявил Богун, добавив, что большинство его сослуживцев, как и он сам, были насильно призваны на службу.

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Варвара Кошечкина
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