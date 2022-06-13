США решили направлять Киеву по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно

США решили направить Киеву примерно по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для правительства

США решили направлять Киеву примерно по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для поддержания работы правительства, сообщил первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы и намерены направлять еще примерно по 1,5 миллиарда ежемесячно на протяжении четырех-пяти месяцев», — сказал Хоган.

По его словам, прямая поддержка властей Киева — один из приоритетов администрации президента Джо Байдена.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские чиновники готовятся к возможному мошенничеству и расточительству средств, которые были выделены на поддержку Украине. Издание отмечает, что, по мнению Джона Сопко, который следил за исполнением проектов по восстановлению Афганистана, миллиарды долларов, переданные Киеву, возможно, ожидает пропажа.