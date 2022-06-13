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США решили направлять Киеву по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно

США решили направить Киеву примерно по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для правительства

Фото: Pixabay

США решили направлять Киеву примерно по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для поддержания работы правительства, сообщил первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы и намерены направлять еще примерно по 1,5 миллиарда ежемесячно на протяжении четырех-пяти месяцев», — сказал Хоган.

По его словам, прямая поддержка властей Киева — один из приоритетов администрации президента Джо Байдена.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские чиновники готовятся к возможному мошенничеству и расточительству средств, которые были выделены на поддержку Украине. Издание отмечает, что, по мнению Джона Сопко, который следил за исполнением проектов по восстановлению Афганистана, миллиарды долларов, переданные Киеву, возможно, ожидает пропажа.

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Марина Совина
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