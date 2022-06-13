В США обеспокоились из-за пропажи отправленных Киеву миллиардов долларов

WJS допустила кражу выделяемых США денег для Украины

Американские чиновники готовятся к возможному мошенничеству и расточительству средств, которые были выделены на поддержку Украине. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WJS).

«Учитывая огромные масштабы помощи и отсутствие на Украине надзорного органа США и НАТО, ветераны прошлых военных кампаний США говорят, что возникновение проблем — это, скорее всего, вопрос времени», — заявило издание.

WJS отмечает, что, по мнению Джона Сопко, который следил за исполнением проектов по восстановлению Афганистана, миллиарды долларов, переданные Киеву, возможно, ожидает пропажа. «Даже если это подается как благородное дело, будут кражи. Будут выявлены неправомерные действия. Факты кумовства. Будут приняты бестолковые решения. Такова человеческая природа», — обеспокоился специалист.

При этом американское правительство не хочет учиться на ошибках Афганистана, истеблишмент придерживается правила потратить средства как можно скорее, не задумываясь о последствиях, отмечает издание.

1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он сообщил о передаче реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами Киеву.