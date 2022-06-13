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Боррель высказался о необходимости продолжения диалога с Россией

Глава евродипломатии Боррель заявил о необходимости продолжения диалога с РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

Европе придется сосуществовать с Россией после прекращения боевых действий на Украине, поэтому необходимо продолжать диалог с Москвой. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Le Journal du Dimanche, также опубликованном на сайте ЕС.

Боррель прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что «Россию нельзя унижать», заметив, что это утверждение «отражает реальность».

«Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и нам необходимо будет четко определить, как мы намерены жить с ней. Такое сосуществование будет очень трудным после того, что Россия сделала на Украине. <...> Но все равно придется постараться сосуществовать с русскими на этом континенте. <...> Мы должны продолжать говорить с Россией», — подчеркнул дипломат.

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ранее раскритиковал подход президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России. По его словам, французский лидер не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать.

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Марина Совина
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