Чехия раскритиковала подход Макрона в отношении России

Глава МИД Чехии Липавский раскритиковал Макрона за призывы не унижать Россию

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал подход президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Prima NEWS.

По его словам, французский лидер не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать. «Россия является агрессором, и мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или не унижена <...> Москве все равно, как Россию воспринимают на Западе», — сказал глава МИД.

Ранее Макрон в интервью региональной прессе заявил, что Россию нельзя унижать. «Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — сказал он. Президент Франции выразил уверенность в том, что Париж должен выполнять роль посредника в этом вопросе.