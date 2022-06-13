Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Чехия раскритиковала подход Макрона в отношении России

Глава МИД Чехии Липавский раскритиковал Макрона за призывы не унижать Россию
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Yves Herman / Reuters

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал подход президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Prima NEWS.

По его словам, французский лидер не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать. «Россия является агрессором, и мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или не унижена <...> Москве все равно, как Россию воспринимают на Западе», — сказал глава МИД.

Ранее Макрон в интервью региональной прессе заявил, что Россию нельзя унижать. «Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — сказал он. Президент Франции выразил уверенность в том, что Париж должен выполнять роль посредника в этом вопросе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Коалиция Макрона победила на выборах с минимальным отрывом
Французские министры оказались под угрозой увольнения
Боррель высказался о необходимости продолжения диалога с Россией
Германия решила помочь в вывозе украинского зерна по железной дороге
В США назвали виновного в обмане России про нерасширение НАТО
В Венесуэле выявили первый случай заражения оспой обезьян
Москвичи обсудили ассортимент «Бутербродной» в центре города
В России оценили вероятность лабораторного происхождения коронавируса
Бывший депутат Рады заявил о скорой капитуляции Запада по вопросу Украины
Чехия раскритиковала подход Макрона в отношении России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.