Макрон запретил унижать Россию

Президент Франции Макрон заявил, что Россию нельзя унижать из-за сотрудничества в будущем

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 3 июня, в интервью региональной прессе заявил, что Россию нельзя унижать. Свой «запрет» он объяснил тем, что в будущем странам придется сотрудничать с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

«Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — сказал французский лидер. Он выразил уверенность в том, что Париж должен выполнять роль посредника в этом вопросе.

В том же интервью Макрон подсчитал, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с российским лидером Владимиром Путиным не менее 100 часов. По его словам, он посвятил столько времени и энергии обсуждению «действительно сложной» ситуации на Украине. При этом французский лидер подчеркнул, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.