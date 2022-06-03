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Макрон подсчитал количество проведенных в телефонных разговорах с Путиным часов

Президент Франции Макрон заявил, что провел в телефонных беседах с Путиным более 100 часов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон подсчитал, что за последние месяцы провел в телефонных разговорах с российским лидером Владимиром Путиным не менее 100 часов. Об этом он рассказал в интервью региональной прессе, пишет ТАСС.

«Уже трудно сосчитать, сколько разговоров состоялось с президентом России Владимиром Путиным с декабря. Мы проговорили не менее сотни часов», — поделился он.

По словам Макрона, он посвятил столько времени и энергии обсуждению «действительно сложной» ситуации на Украине. При этом французский лидер подчеркнул, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время Макрон призвал искать дипломатические пути решения ситуации на Украине. «Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии. Я убежден, что Франция должна выполнять роль посредника», — заявил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон призвали президента России Владимира Путина немедленно установить перемирие на Украине, вывести войска и начать прямые переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Марина Совина
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