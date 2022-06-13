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Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА

Вице-премьер Борисов сообщил о наличии у России практически всех типов беспилотников

Фото: РИА Новости

На сегодняшний день российская армия имеет практически все типы беспилотников военного назначения, но с опозданием занялась их внедрением в войска. Об этом сообщил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

«Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств — это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому — мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательных, ударных, тактических, оперативных и оперативно-тактических», — сказал вице-премьер.

По словам Борисова, российская военная техника во время спецоперации на Украине «показывает себя неплохо». «Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении [им] сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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