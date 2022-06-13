Вице-премьер Борисов оценил участвующее в спецоперации российское оружие

Вице-премьер Борисов: российское оружие во врем спецоперации показывает себя «неплохо»

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, в интервью РБК оценил участвующее в спецоперации на Украине российское оружие.

По словам Борисова, российская военная техника во время спецоперации на Украине «показывает себя неплохо». «Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении [им] сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения», — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что серьезных нареканий со стороны Минобороны к образцам вооружений нет, заявленные характеристики которых доказываются и подтверждаются на практике. Борисов также заявил о наступлении эры высокоточного оружия, в частности растет использование роботизированных средств. «Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, электромагнитное оружие. Это оружие будущего», — заключил он.

Ранее Юрий Борисов заявил, что Россия работает над созданием гиперзвуковых ракет нового поколения для различных носителей. По его словам, новыми ракетами планируется оснащать модернизированные и перспективные авиационные комплексы. Кроме того, испытания уже проводятся на ракетоносцах Ту-22М3М.