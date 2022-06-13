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В Великобритании приготовились изменить договор по Brexit

Глава МИД Британии Трасс представила законопроект, который изменит договор по Brexit
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Jessica Taylor / UK Parliament / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник, 13 июня, представила проект закона, который в одностороннем порядке изменит протокол по Северной Ирландии, который является частью соглашения по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает ТАСС.

Обсуждая инициативу, глава МИД указала, что она позволит внести изменения в Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы — прим. «Ленты.ру») и поддержать политическую стабильность в Северной Ирландии, положив конец ситуации, при которой к жителям Северной Ирландии относятся иначе, чем к другим жителям страны. Кроме того, добавила министр, билль гарантирует территориальную целостность страны и «господство ее судов».

Агентство поясняет, что в соответствии с заключенным в декабре 2020 года торговому соглашению, Северная Ирландия, которая вышла из ЕС в составе Великобритании, осталась членом таможенного союза объединения. Это обстоятельство позволило избежать формирования границы между Ирландией и Ольстером, однако властям пришлось ввести ряд контрольных процедур в североирландских портах для транспортировки товаров из других частей страны.

Ранее сообщалось, что в Великобритании за выходные выявили более ста новых зараженных оспой обезьян человек.

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Варвара Кошечкина
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