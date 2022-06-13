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Более ста зараженных оспой обезьян людей выявили в Великобритании

UKHSA: в Великобритании выявили более ста человек, заразившихся оспой обезьян за три дня

Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании за выходные выявили более ста новых зараженных оспой обезьян человек. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщает Национальное агентство по здравоохранению (UKHSA).

В организации отметили, что за последние три дня были зафиксированы 104 больных. Таким образом, общее число инфицированных оспой обезьян в Великобритании составило 470.

«В настоящее время 452 подтвержденных заболевания выявлено в Англии, 12 — в Шотландии, два — в Северной Ирландии, и четыре — в Уэльсе», — рассказали в UKHSA. В сообщении агентства также говорится, что заразиться может любой человек при близком контакте с заболевшим, в том числе при половой связи с человеком с симптомами оспы обезьян — сыпью и водянистыми волдырями.

Ранее в июне глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по ЧС заявила, что человек, выздоровевший от оспы обезьян, может заразиться повторно. При этом глава ВОЗ позднее призвал страны отказаться от всеобщей вакцинации от новой инфекции, так как немногие препараты, которые имеются сейчас в распоряжении, могли бы помочь людям в зонах высокого риска заражения.

По состоянию на 5 июня ВОЗ сообщила о 780 подтвержденных заболевших оспой обезьян. По данным на 2 июня, специалисты не зафиксировали ни одной смерти от инфекции в неэндемичных странах. Больше всего заразившихся при этом было зарегистрировано в Великобритании (на тот момент число достигло 207).

Агентство по здравоохранению Великобритании зарегистрировало двоих человек, зараженных новой инфекцией, еще 14 мая. Пациенты, как оказалось, проживают вместе в одном доме. О первых заболевших в Соединенном Королевстве сообщения появились 7 мая.

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Варвара Кошечкина
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