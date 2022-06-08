ВОЗ заявила о возможности повторно заразиться оспой обезьян

Представитель ВОЗ Льюис заявила о возможности повторно заразиться оспой обезьян

Глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис заявила, что человек, выздоровевший от оспы обезьян, может заразиться болезнью повторно. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, врач в Западной Африке, который уже излечился от оспы обезьян, спустя какое-то время снова оказался инфицированным. «Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%», — подчеркнула Льюис.

Кроме того, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства мира отказаться от всеобщей вакцинации от оспы обезьян, поскольку немногие вакцины, которые имеются сейчас в распоряжении, используются для помощи людям в зонах высокого риска заражения.

5 июня ВОЗ сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. По состоянию на 2 июня специалисты не зафиксировали ни одного случая смерти от этого заболевания в неэндемичных странах. Больше всего заразившихся зарегистрировано в Великобритании (207).