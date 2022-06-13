США начали тайно подначивать компании увеличивать закупки российских удобрений

Bloomberg: власти США тайно подначивают компании увеличивать закупки удобрений у России

Власти США начали тайно подначивать сельскохозяйственные и транспортные компании увеличивать закупки удобрений у России на фоне снижения их поставок из-за антироссийских санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«ЕС и США ввели исключения в свои ограничения на ведение бизнеса с Россией, чтобы разрешить торговлю удобрениями, ключевым мировым поставщиком которых является Москва. Но многие грузоотправители, банки и страховщики воздерживаются от торговли из опасения, что они могут непреднамеренно нарушить правила», — пишет издание.

Отмечается, что в Вашингтоне сильно удивились их излишней осторожности и стали искать способы побудить их наращивать поставки удобрений из России.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова экспортировать зерно и удобрения на мировые рынки, но для этого необходимо снять ограничения на страхование и финансирование этих поставок.