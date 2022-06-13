В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика

В СК Краснодарского края заявили об аресте подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика

Суд отправил под стражу 28-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве пятилетнего мальчика в Краснодаре. О его задержании сообщается на сайте Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю.

«Уголовное дело, возбуждённое в отношении 28-летнего местного жителя, которому в настоящее время предъявлено обвинение в убийстве малолетнего пасынка (п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (УК) России), передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел», — сказано в заявлении ведомства. Отмечается, что мужчину арестовали.

По информации СК, 8 июня между подозреваемым и матерью погибшего ребенка возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес множественные удары мальчику, в том числе по голове, после чего все пошли спать. Утром супруги обнаружили ребенка без признаков жизни. Для сокрытия следов преступления обвиняемый вывез тело мальчика в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя и закопал его. Впоследствии тело обнаружили в этом месте.

«Вечером 10 июня 2022 года с целью инсценировки пропажи ребёнка семья направилась на отдых на берег реки Кубань, после чего мать погибшего, желая ввести правоохранителей в заблуждение, сообщила в полицию о якобы безвестном исчезновении сына», — уточнили в СК.

Ранее сообщалось, что Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга арестовал трех иностранцев, которые обвиняются в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух молодых россиянок. Их оставят под стражей до 1 августа.