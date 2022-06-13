Соглашение между Россией и Никарагуа стало неожиданностью для США

The Hill: стратегия России с вводом войск в Никарагуа стала неожиданностью для США

Соглашение между Россией и Никарагуа о предоставлении российских войск в республике стало неожиданностью для США. Об этом в статье для The Hill заявил Стивен Бланк, доктор философии, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI).

По его словам, значительное появление российских войск в стране является демонстрацией стратегии Москвы в Центральной Америке. Оно может послужить основой для более прочного российского военного присутствия и за пределами Никарагуа.

Соглашение предусматривает отправку российских войск в республику для обучения, обеспечения правопорядка и экстренного реагирования на гуманитарные катастрофы. Россия будет направлять силы в Никарагуа раз в полгода для развития сотрудничества в этих сферах, включая организованную преступность и незаконный оборот наркотиков.

Бланк отметил, что российская сторона усиливает кампанию «авторитарной оси против демократии в Латинской Америке» и намерена «превратить Никарагуа или другие подобные государства в центры сбора разведывательных данных». Эксперт также призвал скептически отнестись к решению России помогать Никарагуа в борьбе с наркотрафиком.

«Оба президента [США Дональд] Трамп, а теперь и [Джо] Байден официально провозгласили Никарагуа крупным государством-производителем или транзитером наркотиков. Так что не стоит удивляться тому, что российские силы и чиновники могут быть замешаны в наркобизнесе», — заявил Бланк, напомнив, как в 2016 году в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 подозрительных чемоданов с 362 килограммами чистого кокаина.

По мнению аналитика, не менее опасным для США является и возможное в перспективе появление в Центральной Америке российских военно-морских баз. Бланк подчеркнул, что Москва продолжает завоевывать влияние за рубежом налаживая экономические и военные связи с развивающимися странами.

«Россия смогла выработать эту стратегию, несмотря на свои экономические ограничения, потому что Америка не уделяла достаточного внимания событиям в этих странах (...). Трудности, с которыми столкнулась администрация Байдена при организации успешного саммита Америк, в сочетании с российско-никарагуанской сделкой подчеркивают, почему эта сделка должна быть [для США] тревожным "звонком в ночи"», — заключил автор.

Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях. В частности, российские военные могут принимать участие в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей, а также в учениях по борьбе с морской преступностью. Такое разрешение будет действовать во второй половине текущего года.