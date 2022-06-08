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Никарагуа разрешила ввод российских войск на свою территорию

В Никарагуа разрешили временное присутствие российских военных в гуманитарных целях

Фото: Xin Yuewei / globallookpress.com

Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разрешается транзит и остановка на территории страны военных, кораблей и воздушных судов стран, входящих в конференцию вооруженных сил Центральной Америки (Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканы), США, России, Мексики, Венесуэлы, Кубы для взаимного обмена и гуманитарной поддержки во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях», — говорится в указе президента страны.

В частности, российские военные могут принимать участие в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей, а также в учениях по борьбе с морской преступностью. Такое разрешение будет действовать во второй половине текущего года.

Ранее в Никарагуа заявили о поддержке решения ДНР и ЛНР войти в состав России. По словам Ортега, признанные Россией республики с 2014 года не признавали пришедших к власти на Украине в результате переворота и продолжали борьбу.

Известно, что российские военные специалисты уже присутствуют на территории страны и работают там на законных основаниях. Об этом в феврале заявил российский посол в Никарагуа Александр Хохоликов.

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Виктория Кондратьева
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